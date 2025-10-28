В пригороде Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров

Несколько пригородов Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров, поскольку первые в этом сезоне ветры Санта-Ана проходят через соседние горы, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Предупреждения о пожарах красного цвета действуют до вечера среды в горах Сан-Габриэль к северо-востоку от Лос-Анджелеса и в пригородах Сими-Вэлли и Таузенд-Оукс в округе Вентура. Зоны предупреждения расположены немного севернее мест, где в январе вспыхнули смертельные пожары в Итоне и Палисейдс.

Несмотря на недавние дожди, теплые и сухие порывы ветра со скоростью до 97 километров в час быстро удалят любую влагу из легковоспламеняющихся трав и кустов, сообщила Национальная метеорологическая служба во вторник в своем обновлении. Ожидается, что район Лос-Анджелеса останется необычно теплым после того, как ветры утихнут, температура достигнет 35°C, а следов дождя в прогнозе не будет.