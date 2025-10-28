В пригороде Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 19084 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 16770 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 23395 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 44076 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 29764 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 24540 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 20634 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16549 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 48766 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31619 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
Популярные новости
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 39919 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 39051 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 19508 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 27342 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 13732 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 19084 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 27716 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 39420 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 44076 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 48766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 6878 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 14017 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 11729 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 40200 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 48766 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В пригороде Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Несколько пригородов Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров из-за ветров Санта-Ана. Предупреждения действуют до вечера среды в горах Сан-Габриэль и в пригородах Сими-Вэлли и Таузенд-Оукс.

В пригороде Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров

Несколько пригородов Лос-Анджелеса объявили об угрозе лесных пожаров, поскольку первые в этом сезоне ветры Санта-Ана проходят через соседние горы, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Предупреждения о пожарах красного цвета действуют до вечера среды в горах Сан-Габриэль к северо-востоку от Лос-Анджелеса и в пригородах Сими-Вэлли и Таузенд-Оукс в округе Вентура. Зоны предупреждения расположены немного севернее мест, где в январе вспыхнули смертельные пожары в Итоне и Палисейдс.

Вспыхнули масштабные лесные пожары в районе проживания голливудских звезд в США08.01.25, 01:04 • 21643 просмотра

Несмотря на недавние дожди, теплые и сухие порывы ветра со скоростью до 97 километров в час быстро удалят любую влагу из легковоспламеняющихся трав и кустов, сообщила Национальная метеорологическая служба во вторник в своем обновлении. Ожидается, что район Лос-Анджелеса останется необычно теплым после того, как ветры утихнут, температура достигнет 35°C, а следов дождя в прогнозе не будет.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дожди в Украине
Bloomberg L.P.
Лос-Анджелес