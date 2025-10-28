У передмісті Лос-Анджелеса оголосили про загрозу лісових пожеж
Київ • УНН
Кілька передмість Лос-Анджелеса оголосили про загрозу лісових пожеж через вітри Санта-Ана. Попередження діють до вечора середи в горах Сан-Габріель та в передмістях Сімі-Веллі й Таузенд-Оукс.
Кілька передмість Лос-Анджелеса оголосили про загрозу лісових пожеж, оскільки перші в цьому сезоні вітри Санта-Ана минають сусідні гори, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Попередження про пожежі червоного кольору діють до вечора середи в горах Сан-Габріель на північний схід від Лос-Анджелеса та в передмістях Сімі-Веллі та Таузенд-Оукс в окрузі Вентура. Зони попередження розташовані трохи північніше місць, де в січні спалахнули смертельні пожежі в Ітоні та Палісейдс.
Спалахнули масштабні лісові пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США08.01.25, 01:04 • 21643 перегляди
Незважаючи на нещодавні дощі, теплі та сухі пориви вітру зі швидкістю до 97 кілометрів на годину швидко видалять будь-яку вологу з легкозаймистих трав і кущів, повідомила Національна метеорологічна служба у вівторок у своєму оновленні. Очікується, що район Лос-Анджелеса залишиться незвично теплим після того, як вітри вщухнуть, температура досягне 35°C, а слідів дощу в прогнозі не буде.