У передмісті Лос-Анджелеса оголосили про загрозу лісових пожеж

Кілька передмість Лос-Анджелеса оголосили про загрозу лісових пожеж, оскільки перші в цьому сезоні вітри Санта-Ана минають сусідні гори, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Попередження про пожежі червоного кольору діють до вечора середи в горах Сан-Габріель на північний схід від Лос-Анджелеса та в передмістях Сімі-Веллі та Таузенд-Оукс в окрузі Вентура. Зони попередження розташовані трохи північніше місць, де в січні спалахнули смертельні пожежі в Ітоні та Палісейдс.

Спалахнули масштабні лісові пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США

Незважаючи на нещодавні дощі, теплі та сухі пориви вітру зі швидкістю до 97 кілометрів на годину швидко видалять будь-яку вологу з легкозаймистих трав і кущів, повідомила Національна метеорологічна служба у вівторок у своєму оновленні. Очікується, що район Лос-Анджелеса залишиться незвично теплим після того, як вітри вщухнуть, температура досягне 35°C, а слідів дощу в прогнозі не буде.