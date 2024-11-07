В правительстве объяснили от чего зависит прохождение зимы в Украине
Киев • УНН
Денис Шмыгаль заявил, что прохождение зимы зависит от интенсивности российских атак на энергосистему. Украина увеличивает импорт электроэнергии и имеет достаточные запасы энергоресурсов.
Прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на украинскую энергосистему.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума, передает корреспондент УНН.
Энергетика. Сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты, построена защита энергообъектов. Прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему. Мы готовимся по всем возможным направлениям. Договорились об увеличении физического объема импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт
Он отметил, что отдельно есть договоренность о дополнительном объеме так называемой аварийной поддержки.
Продолжаем развитие распределенной генерации. Для бизнеса работают государственные программы поддержки на установку альтернативных источников энергии. Имеем достаточный запас различного оборудования, достаточно газа в наших хранилищах и достаточно угля на складах. Бизнес также может импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от потенциальных отключений зимой
Дополнение
Советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко сообщал, что энергетикам удалось восстановить треть генерирующих мощностей, которые были разрушены российскими обстрелами, поэтому ожидается, что зимой свет или вообще не будет выключаться, или будут определенные ограничения при условии, что температура воздуха не будет опускаться ниже -5 градусов.