В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины

Украина, по оценке правительства Германии, выполнила все требования по реформам для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

"С точки зрения федерального правительства, Украина отвечает всем требованиям, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы призываем, чтобы все страны-члены быстро согласовали переговорную рамку", - сказала государственный министр ФРГ по делам Европы Анна Люрманн на вопрос агентства новостей dpa.

Это является необходимым условием для начала переговоров и должно быть принято единогласно 27 странами-членами ЕС.

В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv