В уряді Німеччини закликали до швидкого узгодження в ЄС переговорної рамки для України
Київ • УНН
На думку уряду Німеччини, Україна виконала всі вимоги щодо реформ для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Україна, за оцінкою уряду Німеччини, виконала всі вимоги щодо реформ для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, повідомляє tagesschau, пише УНН.
Деталі
"З точки зору федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ до ЄС у червні. Тому ми закликаємо, щоб усі країни-члени швидко узгодили переговорну рамку", - сказала державний міністр ФРН у справах Європи Анна Люрманн на запитання агенції новин dpa.
Це є необхідною умовою для початку переговорів і має бути ухвалено одноголосно 27 країнами-членами ЄС.
У ЄС сподіваються узгодити переговорні рамки для України та Молдови наступного тижня - Euractiv29.05.24, 16:50 • 20615 переглядiв