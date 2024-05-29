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У ЄС сподіваються узгодити переговорні рамки для України та Молдови наступного тижня - Euractiv

У ЄС сподіваються узгодити переговорні рамки для України та Молдови наступного тижня - Euractiv

Київ • УНН

 • 20616 перегляди

Держави-члени ЄС мають намір узгодити переговорні рамки для початку переговорів про вступ з Україною і Молдовою в перший тиждень червня, хоча Угорщина як і раніше висуває заперечення з деяких питань.

Країни-члени ЄС заявили в середу, що сподіваються узгодити переговорні рамки щодо вступу для України та Молдови у перший тиждень червня, хоча деякі заперечення з боку Угорщини залишаються, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

"Відносного прогресу було досягнуто після того, як посли ЄС провели у середу, 29 травня, двогодинну дискусію щодо переговорних рамок для України та Молдови", - пише видання.

Країни ЄС вже кілька тижнів обговорюють переговорні рамки двох країн-кандидатів, але досі не змогли досягти консенсусу для їх схвалення.

Бельгія, яка головуватиме в ЄС до кінця червня, наполягала на обговоренні на рівні послів ЄС, щоб прояснити, де є камені спотикання.

"Хоча деяким країнам ЄС, як і раніше, буде потрібно схвалення парламенту, майже всі 27 держав-членів підтримують проведення перших міжурядових конференцій (IGC), які започаткують офіційні переговори, коли міністри у справах ЄС, як очікується, зустрінуться 25 червня", - вказує видання з посиланням на знайомих зі справою людей.

Застереження, висловлені деякими країнами-членами ЄС, майже всі було знято "заради швидкого просування вперед", сказав один дипломат ЄС.

"Однак Угорщина є останнім противником угоди щодо рамок, які б дозволили блоку розпочати переговори", підтвердили кілька дипломатів ЄС.

Як зазначається, "Будапешт продовжує блокувати Україну, але не Молдову, і зробив запит на додаткові зміни до проекту угоди через 11 двосторонніх питань щодо прав національних меншин, торгівлі, боротьби з корупцією, сільського господарства, внутрішнього ринку та добросусідських відносин".

Очікується, що протягом наступного тижня робочі групи експертів працюватимуть над технічними деталями потенційної угоди, яку можуть обговорити посли ЄС, коли вони планують повернутися до цього питання на зустрічі в середу, 5 червня

- пише видання.

Під час переговорів у середу, як вказано, кілька країн ЄС також наголосили на важливості просування вперед з тими претендентами на членство в ЄС на Західних Балканах, де було зафіксовано прогрес.

Україна очікує, що ЄС схвалить переговорну рамку наприкінці червня - Стефанішина10.05.24, 12:09 • 26228 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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