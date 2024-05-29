В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Страны-члены ЕС заявили в среду, что надеются согласовать переговорные рамки по вступлению для Украины и Молдовы в первую неделю июня, хотя некоторые возражения со стороны Венгрии остаются, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Относительный прогресс был достигнут после того, как послы ЕС провели в среду, 29 мая, двухчасовую дискуссию относительно переговорных рамок для Украины и Молдовы", - пишет издание.

Страны ЕС уже несколько недель обсуждают переговорные рамки двух стран-кандидатов, но до сих пор не смогли достичь консенсуса для их одобрения.

Бельгия, которая будет председательствовать в ЕС до конца июня, настаивала на обсуждении на уровне послов ЕС, чтобы прояснить, где находятся камни преткновения.

"Хотя некоторым странам ЕС по-прежнему потребуется одобрение парламента, почти все 27 государств-членов поддерживают проведение первых межправительственных конференций (IGC), которые начнут официальные переговоры, когда министры по делам ЕС, как ожидается, встретятся 25 июня", - указывает издание со ссылкой на знакомых с делом людей.

Предостережения, высказанные некоторыми странами-членами ЕС, почти все было снято "ради быстрого продвижения вперед", сказал один дипломат ЕС.

"Однако Венгрия является последним противником соглашения по рамкам, которые бы позволили блоку начать переговоры", подтвердили несколько дипломатов ЕС.

Как отмечается, "Будапешт продолжает блокировать Украину, но не Молдову, и запросил дополнительные изменения в проект соглашения из-за 11 двусторонних вопросов относительно прав национальных меньшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка и добрососедских отношений".

Ожидается, что в течение следующей недели рабочие группы экспертов будут работать над техническими деталями потенциального соглашения, которое могут обсудить послы ЕС, когда они планируют вернуться к этому вопросу на встрече в среду, 5 июня - пишет издание.

Во время переговоров в среду, как указано, несколько стран ЕС также подчеркнули важность продвижения вперед с теми претендентами на членство в ЕС на Западных Балканах, где был зафиксирован прогресс.

Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина