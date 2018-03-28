В посольстве РФ поблагодарили за соболезнования родственникам погибших в пожаре в Кемерово

“Киевляне несут в Посольство цветы и игрушки, оставляют памятные записки и зажигают свечи. Спасибо всем, кто пришел отдать должное погибшим и выразить сочувствие их родственникам и близким”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в посольство России, на Воздухофлотском проспекте, принесли цветы, иконы и игрушки. Люди выражают соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни как минимум 64 человек. Как известно, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ, большинство погибших — дети.