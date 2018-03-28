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В посольстві РФ подякували за співчуття родичам загиблих в пожежі у Кемерово

В посольстві РФ подякували за співчуття родичам загиблих в пожежі у Кемерово

Київ • УНН

 • 9535 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. В посольстві Російської Федерації подякували киянам за співчуття родичам загиблих в пожежі в торгово-розважальному центрі в Кемерово. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства.

“Кияни несуть до Посольства квіти та іграшки, залишають пам’ятні записки і запалюють свічки. Дякуємо всім, хто прийшов віддати належне загиблим і висловити співчуття їхнім родичам і близьким”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві до посольства Росії, що на Повітрофлотському проспекті, принесли квіти, ікони та іграшки. Люди висловлюють співчуття через трагедію у Кемерово, яка забрала життя щонайменше 64 людей. Як відомо, 25 березня в Кемерово сталася пожежа в ТРЦ, більшість загиблих — діти.

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