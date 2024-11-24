В понедельник свет будут отключать в одну очередь: график
Киев • УНН
25 ноября с 14:00 до 20:00 будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов во время атаки 17 ноября.
25 ноября с 14 до 20 часов будет применена одна очередь отключений. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Детали
В компании назвали объем ограничений электроэнергии на понедельник, 25 ноября. Сообщается, что с 14:00 до 20:00 будет действовать одна очередь отключений
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают над ликвидацией последствий. Поэтому время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В Укрэнерго напоминают, что не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно, даже когда свет появляется по графику.
Напомним
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