В Полтавской области из-за повреждения линий электропередач обесточены 7 населенных пунктов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  101730 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  104739 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  111206 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  108853 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102539 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104439 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101761 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175615 просмотра

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7 июня 2024, 07:04  •  251515 просмотра

В Полтавской области из-за повреждения линий электропередач обесточены 7 населенных пунктов

Из-за повреждения линий электропередач в Велико Сорочинском районе Полтавской области без электричества остались 7 населенных пунктов с 403 абонентами, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  7165 просмотра
В Полтавской области из-за повреждения линий электропередач обесточены 7 населенных пунктов

В Сумской области зафиксировано 93 взрыва, поскольку рф 28 раз обстреливала приграничные районы

Оккупанты обстреляли Сумскую область 28 раз, поэтому было зафиксировано 93 взрыва в различных населенных пунктах, таких как Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Николаевская, Зноб-Новгородская и Белопольская.

Общество •   •  9377 просмотра
В Сумской области зафиксировано 93 взрыва, поскольку рф 28 раз обстреливала приграничные районы

Олимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал международного турнира

Сборная Украины U23 вышла в финал турнира имени Мариса Ревело во Франции после победы над Японией со счетом 2:1. оба гола забил Владислав великан.

спорт •   •  9597 просмотра
Олимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал международного турнира

Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский

По данным Генштаба, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  13911 просмотра
Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский

Захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти: в Генштабе заявили, что Новошахтинский завод нефтепродуктов поразили украинские подразделения

Украинские военные успешно нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в ростовской области россии, уничтожив 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов на сумму около 540 миллионов долларов.

Война •   •  11749 просмотра
Захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти: в Генштабе заявили, что Новошахтинский завод нефтепродуктов поразили украинские подразделения

Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах

Многонациональные тактические учения "Три меча-2024" направлены на развитие навыков совместного планирования и проведения миротворческих операций и повышение оперативной совместимости международных сил под командованием Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Общество •   •  13507 просмотра
Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах

На восстановление энергоинфраструктуры: "Укрэнерго" получила кредит от Германии более чем на 30 миллионов евро

Германия предоставила украинской компании "Укрэнерго" кредит в размере 30,4 млн евро на работы по восстановлению энергетической инфраструктуры и интеграции с европейской энергосистемой.

Война •   •  13543 просмотра
На восстановление энергоинфраструктуры: "Укрэнерго" получила кредит от Германии более чем на 30 миллионов евро

В Баренцевом море горит большой российский корабль "Адмирал Левченко" - Плетенчук

По словам Плетенчука, большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" горит в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть. На горящем судне экипажа несколько сотен.

Новости Мира •   •  13961 просмотра
В Баренцевом море горит большой российский корабль "Адмирал Левченко" - Плетенчук

Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности в войсках с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Война •   •  16360 просмотра
Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО

На войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский - соцсети

Николай Коханивский, лидер "Добровольческого движения ОУН", погиб на Харьковском направлении во время российско-украинской войны.

Война •   •  14242 просмотра
На войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский - соцсети