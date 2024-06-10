У Полтавській області через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 7 населених пунктів
Київ • УНН
Через пошкодження ліній електропередач у Великосорочинському районі Полтавської області без електрики залишилися 7 населених пунктів з 403 абонентами, але енергетики працюють над відновленням електропостачання.
На Полтавщині через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 7 населених пунктів. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Деталі
У Полтавській області внаслідок пошкодження ліній електропередач у Великосорочинській громаді знеструмлено 7 населених пунктів. Відтак, нині без світла залишилися 403 абоненти.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація на контролі. Слава Україні
Вибухи на Полтавщині: ворог атакував область, є поранена10.06.24, 20:01 • 21211 переглядiв