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У Полтавській області через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 7 населених пунктів

У Полтавській області через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 7 населених пунктів

Київ • УНН

 • 42303 перегляди

Через пошкодження ліній електропередач у Великосорочинському районі Полтавської області без електрики залишилися 7 населених пунктів з 403 абонентами, але енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На Полтавщині через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 7 населених пунктів. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Деталі

У Полтавській області внаслідок пошкодження ліній електропередач у Великосорочинській громаді знеструмлено 7 населених пунктів. Відтак, нині без світла залишилися 403 абоненти.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація на контролі. Слава Україні

- заявив Філіп Пронін.

Вибухи на Полтавщині: ворог атакував область, є поранена10.06.24, 20:01 • 21211 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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