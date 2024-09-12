В Полтавской громаде слышны взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
В Полтавской общине в полночь были слышны взрывы. Воздушные силы предупредили о приближении группы «шахедов» к Полтавщине, в области работают силы противовоздушной обороны.
В Полтавской громаде в полночь были слышны взрывы. В области работают силы ПВО. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Предварительно Воздушные силы предупредили, что на Полтавщину направлялась группа «шахедов».
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