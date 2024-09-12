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У Полтавській громаді чути вибухи, працює ППО

У Полтавській громаді чути вибухи, працює ППО

Київ • УНН

 • 80972 перегляди

У Полтавській громаді опівночі було чути вибухи. Повітряні сили попередили про наближення групи "шахедів" до Полтавщини, в області працюють сили протиповітряної оборони.

У Полтавській громаді опівночі було чути вибухи. В області працюють сили ППО. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Деталі

Попередньо Повітряні сили попередили, що на Полтавщину прямувала група "шахедів".

На Полтавщині ППО працює по ворожому дрону-розвіднику - Повітряні сили23.08.24, 12:37 • 21205 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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