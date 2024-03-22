В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

В Полтаве открылся четвертый в Украине рекрутинговый центр ВСУ, где каждый желающий может получить профессиональную консультацию, заполнить анкету и, при желании, рекрутироваться в Силы обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В ведомстве рассказали, что заведение находится по адресу: улица Соборная 45А. Гражданские специалисты обеспечат качественный прием и консультацию по всем вопросам.

Центр открылся по инициативе Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ при поддержке Полтавской областной военной администрации.

Сейчас в центре уже доступны сотни вакансий в воинских частях ОК "Восток", Национальной гвардии Украины, ТРО. Среди них: операторы БПЛА, водители, специалисты по ремонту техники, медики. Все они доступны как для мужчин, так и женщин. Минимальное денежное обеспечение на должности составляет 20 тысяч гривен. Также выплачивается дополнительное вознаграждение в зависимости от места прохождения службы - рассказал уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Дополнение

Главный специалист отдела развития рекрутинга Главного управления персонала Генштаба ВС Украины полковник Алексей Панов отметил, что специальный алгоритм рекрутинга позволяет максимально упростить процесс подбора должности, а также воинской части кандидатом на военную службу по контракту.

По его словам, этот механизм разработан совместно Генеральным штабом и Минобороны для применения в рекрутинговых центрах и при поиске места службы через онлайн-платформы

Каждый, кто придет, будет оформлен именно в ту бригаду и на ту должность по специальности, которую он пожелает. Мы можем контролировать это вместе с представителем Минобороны и Генштабом и предоставлять консультацию, поддержку каждому, кто изъявит желание вступить в ряды ВСУ - заверил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Отмечается, что получить полную информацию по интересующим вопросам, можно посетив полтавский центр рекрутинга или по телефону +380 (66) 342-77-28.

Ознакомиться с перечнем доступных вакансий для службы в рядах ВСУ можно на портале recruiting.mod.gov.ua.

Напомним

Министерство обороны Украины подготовило новый алгоритм набора в Вооруженные Силы, заменив устаревшие подходы четким механизмом добровольного поступления на военную службу через рекрутинговые центры и онлайн-платформы.