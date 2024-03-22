В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  23675 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  49183 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  88626 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  129672 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135081 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  195317 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125945 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137725 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130040 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142732 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  326189 просмотра

В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

Министерство обороны Украины открыло новый рекрутинговый центр в Полтаве, где каждый желающий может получить профессиональную консультацию, заполнить анкету и быть принятым на службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  11086 просмотра
В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что ключевыми противниками приглашения Украины в НАТО являются США и Германия, которые призывают Киев не портить "атмосферу" на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Война •   •  12044 просмотра
Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО

В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС

россия попытается повторно запустить космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию российского космонавта Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон.

Новости Мира •   •  9907 просмотра
В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС

Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.

Экономика •   •  13761 просмотра
Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

В связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает группа ДТЭК.

Общество •   •  12314 просмотра
Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Президент Зеленский провел совещание, посвященное исключительно решению энергетического кризиса, вызванного атаками россии на энергосистему Украины, приняв закрытые решения по восстановлению электро-, водо- и теплоснабжения, а также предоставив приоритет системам противовоздушной обороны от партнеров.

Война •   •  14692 просмотра
Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Предприниматель и бывший директор государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны, были уличены в получении взятки в размере 600 000 долларов США за влияние на передачу прав на землю для жилищного строительства.

политика •   •  14146 просмотра
Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

Министерство обороны Украины налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия, такими как Colt Canada Corporation, для поставки стрелкового оружия и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины по коммерческим контрактам.

Война •   •  14269 просмотра
Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

По словам Сергея Коваленко, генерального директора "Ясно", россияне совершили одну из худших атак на энергетический сектор Украины за последние два года, нанеся сильный удар как по объектам генерации, так и по объектам распределительных сетей.

Война •   •  14716 просмотра
"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Президент Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины, совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Война •   •  13080 просмотра
Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании