В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Рекрутинговый центр армии - это помещение ЦНАП, куда человек может прийти и задать все интересующие вопросы относительно службы в армии. Задача создать сеть рекрутинговых центров по всей Украине. Об этом сообщил Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что рекрутинговый центр создан в гражданской инфраструктуре, и этим он отличается от ТЦК.

Мы имеем абсолютно гражданскую среду, то есть это помещение ЦПАУ, куда человек может прийти и задать все вопросы, которые интересуют по службе в армии. Мы говорим в целом обо всех Силах обороны - это не только ВСУ, но и Силы обороны Украины - сказал он.

Он отметил, что таким образом можно придя, пообщавшись с рекрутерами подобрать себе вакансию, понять где и по какой специальности можно найти себя на защите Родины.

По его словам, задача создать сеть рекрутинговых центров по всей Украине.

Мы максимально масштабируем сейчас эту активность. Наша цель - создать сеть таких центров по всей Украине, в первую очередь это конечно это большие города, области центры и дальше в глубь для того, чтобы человек не зависимо от того, где он находится мог прийти, далеко не ехать и пообщаться с гражданским рекрутером - рассказал Бежевец.

Дополнение

15 марта глава Запорожской ОГА сообщал, что на этой неделе в Запорожье откроют новый рекрутинговый центр.

23 февраля 2024 года сообщалось, что Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Александром Сырским посетили первый центр рекрутинга украинской армии, который работает во Львове.

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