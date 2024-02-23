Умєров та Сирський відвідали перший в Україні центр рекрутингу до Сил оборони
Київ • УНН
Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил України відвідали перший у Львові рекрутинговий центр, де ознайомилися з його першими досягненнями та викликами.
Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Олександром Сирським відвідали перший центр рекрутингу української армії, який віднедавна працює у Львові. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, пише УНН.
Деталі
Міністрові розповіли про перші досягнення центру, труднощі, які доводиться долати, та ідеї, які дозволять оптимізувати процес рекрутингу.
Рекрутери центру не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомагати з підбором вакансій у війську, консультувати та супроводжувати весь процес до призначення на відповідну посаду в армії
Понад 100 заявок прийняв та опрацював Рекрутинговий центр до Сил оборони в перший тиждень роботи19.02.24, 18:35 • 26916 переглядiв
У Міноборони розповіли, що наразі у центрі працюють п’ятеро рекрутерів – з досвідами служби у війську та роботи у сфері IT-рекрутингу, розповідають у центрі. Після вибору бажаної посади людина матиме співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини.
Крім того, для проведення співбесід з рекрутами та надання більш детальної інформації до центру приїздять представники бригад.
Доповнення
Зазначається, що це пілотний проєкт Міноборони та Львівської міської ради. Далі таких центрів буде більше: наступними стануть Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ, Полтава.
Нагадаємо
Львівщина стане першим регіоном в Україні, який реформує Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки населення, надавши їм додаткові соціальні функції.