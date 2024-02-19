Понад 100 заявок прийняв та опрацював Рекрутинговий центр до Сил оборони в перший тиждень роботи

У Міноборони відзвітували про перший тиждень роботи єдиного в Україні рекрутингового центру до ЗСУ. Зазначається, що працівники львівського центру опрацювали 107 звернень, прийняли 48 заповнених анкет, і сконтактували 13 кандидатів з конкретними військовими частинами, які розмістили вакансії, передає УНН.

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Відповідно до даних нововідкритого центру рекрутингу військовими вакансіями цікавляться здебільшого чоловіки. Частка жінок серед тих, хто звернувся до них становить лише 10%.

Серед найбільшзатребуваних посад – оператори БПЛА, бухгалтери й діловоди. Було декілька запитів щодо посад капеланів.

‎Перші результати роботи пілотного проєкту у Львові продемонстрували, що у нас є значна кількість охочих доєднатися до Збройних Сил через центр рекрутингу. Такі центри будуть надалі відкриватися й в інших регіонах країни. Наше завдання – створити максимально ефективну систему, за якої громадяни України, що хочуть служити у війську, зможуть прогнозовано потрапити на обрані посади, де їхній цивільний досвід буде максимально корисним армії.