Понад 100 заявок прийняв та опрацював Рекрутинговий центр до Сил оборони в перший тиждень роботи
Київ • УНН
Міністерство оборони повідомило, що за перший тиждень роботи рекрутинговий центр у Львові опрацював 107 заяв та зв'язався з 13 кандидатами на вакантні посади у конкретних військових частинах.
У Міноборони відзвітували про перший тиждень роботи єдиного в Україні рекрутингового центру до ЗСУ. Зазначається, що працівники львівського центру опрацювали 107 звернень, прийняли 48 заповнених анкет, і сконтактували 13 кандидатів з конкретними військовими частинами, які розмістили вакансії, передає УНН.
Станом на 19 лютого працівники центру отримали 107 звернень, опрацьовують 48 заповнених анкет. Окрім того, 13 людей вже сконтактували з конкретними військовими частинами, які розмістили вакансії.
Деталі
Відповідно до даних нововідкритого центру рекрутингу військовими вакансіями цікавляться здебільшого чоловіки. Частка жінок серед тих, хто звернувся до них становить лише 10%.
Серед найбільшзатребуваних посад – оператори БПЛА, бухгалтери й діловоди. Було декілька запитів щодо посад капеланів.
Перші результати роботи пілотного проєкту у Львові продемонстрували, що у нас є значна кількість охочих доєднатися до Збройних Сил через центр рекрутингу. Такі центри будуть надалі відкриватися й в інших регіонах країни. Наше завдання – створити максимально ефективну систему, за якої громадяни України, що хочуть служити у війську, зможуть прогнозовано потрапити на обрані посади, де їхній цивільний досвід буде максимально корисним армії.
Довідково
Перший і поки єдиний в Україні центр рекрутингу української армії розташований за адресою: Львів, Костя Левицького, 67.
Нагадаємо
12 лютого у Львові відкрили перший в Україні Центр рекрутингу української армії, що став пілотним проєктом прозорої та ефективної моделі набору військовослужбовців до української армії.