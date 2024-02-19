Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  101565 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  146657 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  151967 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  274461 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  329801 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  264698 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  279805 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  338070 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  307070 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243247 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:35  •  1501 просмотра

Read in English

Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.

В Минобороны отчитались о первой неделе работы единственного в Украине рекрутингового центра в ВСУ.  Отмечается, что работники львовского центра обработали 107 обращений, приняли 48 заполненных анкет, и сконтактировали 13 кандидатов с конкретными воинскими частями, которые разместили вакансии, передает УНН.

По состоянию на 19 февраля работники центра получили 107 обращений, обрабатывают 48 заполненных анкет. Кроме того, 13 человек уже связались с конкретными военными частями, которые разместили вакансии.

- сообщили в Минобороны.

Детали

Согласно данным новооткрытого центра рекрутинга военными вакансиями интересуются в основном мужчины. Доля женщин среди тех, кто обратился к ним составляет лишь 10%.

Среди наиболее востребованных должностей - операторы БПЛА, бухгалтеры и делопроизводители. Было несколько запросов относительно должностей капелланов.

Первые результаты работы пилотного проекта во Львове продемонстрировали, что у нас есть значительное количество желающих присоединиться к Вооруженным Силам через центр рекрутинга. Такие центры будут в дальнейшем открываться и в других регионах страны. Наша задача - создать максимально эффективную систему, при которой граждане Украины, которые хотят служить в армии, смогут прогнозируемо попасть на выбранные должности, где их гражданский опыт будет максимально полезным армии.

- заявила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Справочно

Первый и пока единственный в Украине центр рекрутинга украинской армии расположен по адресу: Львов, Костя Левицкого, 67.

Напомним

12 февраля во Львове открыли первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии, который стал пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
Понад 100 заявок прийняв та опрацював Рекрутинговий центр до Сил оборони в перший тиждень роботи
More than 100 applications received and processed by the Recruiting Center for the Defense Forces in the first week of operation
Новости по теме

Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.

Общество •   •  1501 просмотра
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.

Война •   •  4192 просмотра
Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.

Война •   •  6291 просмотра
Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.

Общество •   •  5456 просмотра
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.

Война •   •  8856 просмотра
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.

Война •   •  8218 просмотра
Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.

Экономика •   •  8077 просмотра
Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.

Общество •   •  7944 просмотра
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов

Япония предоставит Украине общую помощь на сумму $12,1 млрд, в том числе грант в размере $4,7 млрд, который должен поступить до конца месяца, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со своим японским коллегой.

Война •   •  9413 просмотра
Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов

Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел

Министр иностранных дел Украины призвал европейские правительства направить все имеющееся в Европе производство артиллерийских снарядов на нужды украинского фронта и европейской обороны.

Война •   •  8487 просмотра
Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел