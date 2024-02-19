Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы
Киев • УНН
Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.
В Минобороны отчитались о первой неделе работы единственного в Украине рекрутингового центра в ВСУ. Отмечается, что работники львовского центра обработали 107 обращений, приняли 48 заполненных анкет, и сконтактировали 13 кандидатов с конкретными воинскими частями, которые разместили вакансии, передает УНН.
По состоянию на 19 февраля работники центра получили 107 обращений, обрабатывают 48 заполненных анкет. Кроме того, 13 человек уже связались с конкретными военными частями, которые разместили вакансии.
Детали
Согласно данным новооткрытого центра рекрутинга военными вакансиями интересуются в основном мужчины. Доля женщин среди тех, кто обратился к ним составляет лишь 10%.
Среди наиболее востребованных должностей - операторы БПЛА, бухгалтеры и делопроизводители. Было несколько запросов относительно должностей капелланов.
Первые результаты работы пилотного проекта во Львове продемонстрировали, что у нас есть значительное количество желающих присоединиться к Вооруженным Силам через центр рекрутинга. Такие центры будут в дальнейшем открываться и в других регионах страны. Наша задача - создать максимально эффективную систему, при которой граждане Украины, которые хотят служить в армии, смогут прогнозируемо попасть на выбранные должности, где их гражданский опыт будет максимально полезным армии.
Справочно
Первый и пока единственный в Украине центр рекрутинга украинской армии расположен по адресу: Львов, Костя Левицкого, 67.
Напомним
12 февраля во Львове открыли первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии, который стал пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы
Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.
Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале
Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.
Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания
Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова
В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.
Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров
Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.
Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией
Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест
Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.
Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов
Япония предоставит Украине общую помощь на сумму $12,1 млрд, в том числе грант в размере $4,7 млрд, который должен поступить до конца месяца, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со своим японским коллегой.
Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел
Министр иностранных дел Украины призвал европейские правительства направить все имеющееся в Европе производство артиллерийских снарядов на нужды украинского фронта и европейской обороны.