Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

В Минобороны отчитались о первой неделе работы единственного в Украине рекрутингового центра в ВСУ. Отмечается, что работники львовского центра обработали 107 обращений, приняли 48 заполненных анкет, и сконтактировали 13 кандидатов с конкретными воинскими частями, которые разместили вакансии, передает УНН.

По состоянию на 19 февраля работники центра получили 107 обращений, обрабатывают 48 заполненных анкет. Кроме того, 13 человек уже связались с конкретными военными частями, которые разместили вакансии. - сообщили в Минобороны.

Детали

Согласно данным новооткрытого центра рекрутинга военными вакансиями интересуются в основном мужчины. Доля женщин среди тех, кто обратился к ним составляет лишь 10%.

Среди наиболее востребованных должностей - операторы БПЛА, бухгалтеры и делопроизводители. Было несколько запросов относительно должностей капелланов.

Первые результаты работы пилотного проекта во Львове продемонстрировали, что у нас есть значительное количество желающих присоединиться к Вооруженным Силам через центр рекрутинга. Такие центры будут в дальнейшем открываться и в других регионах страны. Наша задача - создать максимально эффективную систему, при которой граждане Украины, которые хотят служить в армии, смогут прогнозируемо попасть на выбранные должности, где их гражданский опыт будет максимально полезным армии. - заявила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Справочно

Первый и пока единственный в Украине центр рекрутинга украинской армии расположен по адресу: Львов, Костя Левицкого, 67.

Напомним

12 февраля во Львове открыли первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии, который стал пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.