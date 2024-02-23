Умеров и Сырский посетили первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Александром Сырским посетили первый центр рекрутинга украинской армии, который с недавних пор работает во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Министру рассказали о первых достижениях центра, трудностях, которые приходится преодолевать, и идеях, которые позволят оптимизировать процесс рекрутинга.

Рекрутеры центра не являются военнослужащими и не имеют полномочий вручать повестки. Их работа - помогать с подбором вакансий в армии, консультировать и сопровождать весь процесс до назначения на соответствующую должность в армии - объяснил Умеров.

Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

В Минобороны рассказали, что сейчас в центре работают пятеро рекрутеров - с опытом службы в армии и работы в сфере IT-рекрутинга, рассказывают в центре. После выбора желаемой должности человек будет иметь собеседование с рекрутером и представителями выбранной воинской части.

Кроме того, для проведения собеседований с рекрутами и предоставления более подробной информации в центр приезжают представители бригад.

Дополнение

Отмечается, что это пилотный проект Минобороны и Львовского городского совета. Далее таких центров будет больше: следующими станут Запорожье, Днепр, Одесса, Киев, Полтава.

Напомним

Львовщина станет первым регионом в Украине, который реформирует Территориальные центры комплектования и социальной поддержки населения, предоставив им дополнительные социальные функции.