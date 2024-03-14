Минобороны вводит новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные Силы

В Министерстве обороны Украины подготовили новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных Сил. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

В ведомстве уверяют, что алгоритм призван заменить устаревшие подходы - на понятный механизм добровольного приобщения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Алгоритм зачисления на военную службу

Шаг 1 (Выбор должности и воинской части)

Выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть кандидат может благодаря:

- рекрутерами в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов;



- онлайн платформах:

- сайтах военных частей;

- рекрутинговых центрах отдельных в/ч;

- ТЦК СП.

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Шаг 2 (Собеседование и коммуникации с воинской частью)

После избрания должности происходят коммуникации с воинской частью. Также кандидат должен пройти собеседование, проверку физической подготовки и психолого-диагностическое тестирование.

В результате кандидат должен получить рекомендательное письмо от в/ч. В документе указывается входит ли такая в/ч в перечень приоритетного комплектования (он формируется и обновляется Генеральным штабом ВСУ).

Отмечается, что наличие части в списке можно выяснить в центрах рекрутинга, рекрутеров и ТЦК СП.

Согласно новому алгоритму если часть входит в перечень приоритетного комплектования, выданное рекомендательное письмо является обязательным к учету при дальнейшем оформлении человека.

Если часть не входит в перечень приоритетного комплектования, перед выдачей рекомендательного письма лицу, которое намерено заключить контракт, в/ч должна согласовать привлечение именно этого кандидата с высшим командованием. Тогда рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета при оформлении такого лица - объяснили в Минобороны.

Шаг 3 (Оформление в ТЦК СП)

Отмечается, что кандидат, как по мобилизации, так и на контракт) должен посетить ТЦК СП для:

уточнение учетных данных;

прохождение ВЛК;

Прохождение отбора и формирование личного дела.

Если же в ходе отбора определяется несоответствие кандидата выбранной должности, ему приоритетно предлагаются другие должности в выбранной в / ч.

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Шаг 4 (Направление для прохождения военной службы)

Кандидат, имеющий опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобранный по прямой ВОС получит направление непосредственно в определенные в/ч в соответствии с рекомендательными письмами.

Но если кандидат не имеет опыта прохождения военной службы или отобран не по прямой ВОС, то он получает направление в соответствующий учебный центр, учебный батальон резерва на курсы повышения квалификации для прохождения базовой общевойсковой подготовки, и дальнейшего направления к военной службе.

Важно!

Запрещается НЦ, органам военного управления и ТЦК СП осуществлять направление личного состава, который закончил подготовку соответствующего уровня, в другие в/ч, кроме в/ч приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами

- подчеркнули в Минобороны.

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Напомним,

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