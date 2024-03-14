Минобороны вводит новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные Силы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
lvovЛьвов
Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
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Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  119380 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  120106 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  123780 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  119371 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108345 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122785 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121071 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118917 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31389 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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11 марта 2024, 08:40  •  246116 просмотра

Минобороны вводит новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные Силы

Министерство обороны Украины подготовило новый алгоритм набора в Вооруженные Силы, заменив устаревшие подходы четким механизмом добровольного поступления на военную службу через рекрутинговые центры и онлайн-платформы.

Общество •   •  14491 просмотра
Минобороны вводит новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные Силы

В россии заявляют о сбитии 10 воздушных целей над белгородом

россия утверждает, что ее система противовоздушной обороны сбила 10 воздушных целей, приближавшихся к белгороду. Один человек погиб, трое получили ранения.

Новости Мира •   •  14519 просмотра
В россии заявляют о сбитии 10 воздушных целей над белгородом

Атака рф на Сумы унесла жизни уже трех человек: из-под завалов достали тело еще одной жертвы

Спасатели извлекли тело третьей жертвы из-под завалов пятиэтажного дома в Сумах, который подвергся вражескому обстрелу в ночь на 13 марта.

Война •   •  16041 просмотра
Атака рф на Сумы унесла жизни уже трех человек: из-под завалов достали тело еще одной жертвы

еВосстановление: на ремонт поврежденного жилья уже выплатили 4 млрд гривен

Более 43 000 украинцев получили 4 миллиарда гривен на ремонт своих домов, поврежденных российской войной.

Общество •   •  18730 просмотра
еВосстановление: на ремонт поврежденного жилья уже выплатили 4 млрд гривен

"День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор": Зеленский выложил видео об украинских добровольцах

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских добровольцев, которые в решающее для Украины время стали на защиту государства и народа, с Днем украинского добровольца.

Общество •   •  17906 просмотра
"День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор": Зеленский выложил видео об украинских добровольцах

Сенат Франции поддержал соглашение по безопасности с Украиной

Французский Сенат поддержал соглашение о безопасности, подписанное между Украиной и Францией, продемонстрировав солидарность с Украиной.

политика •   •  23170 просмотра
Сенат Франции поддержал соглашение по безопасности с Украиной

Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село

Масштабный пожар вспыхнул вблизи села Слободское Харьковской области из-за сжигания сухой травы, угрожая населенному пункту и требуя более 50 спасателей и 10 автоцистерн для тушения пламени площадью 7 гектаров в течение 13 часов.

Криминал и ЧП •   •  20402 просмотра
Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село

рф на фоне шторма не выводит корабли в море уже два дня подряд - Силы обороны Юга

россия уже два дня подряд не разворачивает корабли своего флота в Черном и Азовском морях и не выводит ракетные пусковые установки со своих баз из-за штормовых погодных условий.

Война •   •  20461 просмотра
рф на фоне шторма не выводит корабли в море уже два дня подряд - Силы обороны Юга

В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев

Вступили в силу новые правила для украинских беженцев в Ирландии, согласно которым новоприбывшие размещаются в государственном жилье лишь на 90 дней и получают сокращенные льготы, а правительство определило первые пять приемных центров для их размещения.

Общество •   •  19442 просмотра
В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях.

политика •   •  101794 просмотра
Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана