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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше возмутились из-за флагов УПА на польских БТР

В Польше возмутились из-за флагов УПА на польских БТР

Киев  •  УНН

 • 1517 просмотра

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Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией размещение флагов УПА на польских БТР Rosomak, переданных Украине. Министр поручил украинскому атташе в Варшаве срочно прояснить ситуацию.

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией флаги УПА на польских БТР Rosomak, передает УНН.

Детали

«Флаги УПА на БТР Rosomak, поставленные Польшей украинской армии - это провокация, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться украинскому атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос», - написал Косиняк-Камыш в Х.

Дополнение

Теканал WarNewsPL ранее опубликовал видео, на котором видно два колесных БТР Rosomak, на которых размещены флаги УПА.

Справочно

Во время Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовали несколько партизанских движений. В частности, это были отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Крайовой (АК). Они вели свою борьбу преимущественно на Волыни.

Согласно статье из Энциклопедии истории Украины, в польской историографии события 1943 года довольно часто трактуют только как антипольскую акцию Украинской повстанческой армии, в украинской - подчеркивают мотивы, побудившие УПА к проведению такой акции, а также уделяют значительное внимание «ответным действиям», в т.ч. и против гражданского украинского населения, отрядов Армии Крайовой (АК).

Волынскую трагедию 1943 года называют одним из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны на Волыни.

УИНП планирует в 2025 году провести поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии: все детали2 окт. 2024, 16:58 • 14300 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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