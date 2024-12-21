В Польше возмутились из-за флагов УПА на польских БТР
Киев • УНН
Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией размещение флагов УПА на польских БТР Rosomak, переданных Украине. Министр поручил украинскому атташе в Варшаве срочно прояснить ситуацию.
Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией флаги УПА на польских БТР Rosomak, передает УНН.
Детали
«Флаги УПА на БТР Rosomak, поставленные Польшей украинской армии - это провокация, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться украинскому атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос», - написал Косиняк-Камыш в Х.
Дополнение
Теканал WarNewsPL ранее опубликовал видео, на котором видно два колесных БТР Rosomak, на которых размещены флаги УПА.
Справочно
Во время Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовали несколько партизанских движений. В частности, это были отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Крайовой (АК). Они вели свою борьбу преимущественно на Волыни.
Согласно статье из Энциклопедии истории Украины, в польской историографии события 1943 года довольно часто трактуют только как антипольскую акцию Украинской повстанческой армии, в украинской - подчеркивают мотивы, побудившие УПА к проведению такой акции, а также уделяют значительное внимание «ответным действиям», в т.ч. и против гражданского украинского населения, отрядов Армии Крайовой (АК).
Волынскую трагедию 1943 года называют одним из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны на Волыни.
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