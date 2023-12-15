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В Польше прокуратура расследует смерть украинки после родов

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 18:16  •  20502 просмотра

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Украинка 1995 года рождения на 33-й неделе беременности попала в больницу города Кротишин 11 декабря. Поскольку ее состояние ухудшалось, врачи решили провести кесарево сечение.

В польском городе Кроштын 27-летняя украинка умерла после кесарева сечения. Об этом со ссылкой на Polska Agencja Prasowa, сообщает УНН.  

Детали 

По словам пресс-офицера полиции Кротошина Петра Щепаняка, трагический случай произошел в начале недели. В гинекологическое отделение поступила девушка, которая находилась на 33 неделе беременности. В больницу, из-за плохого самочувствия, ее отвез муж.

После обследования врачи приняли решение провести роды путем кесарева сечения. Через несколько часов после операции женщина умерла.

Больница не сообщила в полицию и прокуратуру о случае. Согласно закону "О здравоохранении", медучреждение обязано сообщить о смерти только ближайшим родственникам.

Если наступила смерть пациента, личность которого невозможно установить, или в ситуации, когда врач, констатирующий смерть, подозревает, что она наступила в результате запрещенных действий, то необходимо сообщить в полицию и прокуратуру

- заявил прокурор Кшиштоф Буковецкий.

По словам Буковецкого, если врач, который констатировал смерть, не пришел к вышеупомянутому выводу, то об этом сообщают только уполномоченным лицам.

После информации в СМИ правоохранители обратили внимание на событие и направили тело женщины на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас по решению прокурора тело женщины было доставлено в судебно-медицинскую экспертизу с целью установления непосредственной причины смерти и состояния ее здоровья.

Дополнение

Сообщается, что ребенок родился живым, но с признаками кислородной недостаточности. Это мальчик, который сейчас находится в больнице города Острув Велькопольский. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести

.Напомним

В Польше в последние годы действует жесткое законодательство против абортов, которое практически полностью их запрещает. Ограничения критикуют из-за того, что врачи иногда отказываются прерывать беременность даже в случае угрозы здоровью матери или ребенка, опасаясь наказания.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
У Польщі прокуратура розслідує смерть українки після пологів
Prosecutors in Poland investigate the death of a Ukrainian woman after childbirth
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В Польше прокуратура расследует смерть украинки после родов

Украинка 1995 года рождения на 33-й неделе беременности попала в больницу города Кротишин 11 декабря. Поскольку ее состояние ухудшалось, врачи решили провести кесарево сечение.

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