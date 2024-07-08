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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше назвали условие передачи Украине МиГов

В Польше назвали условие передачи Украине МиГов

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 14:12  •  18051 просмотра

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Если страны НАТО позволят Польше заменить свои истребители МиГ на другие самолеты, то Варшава сможет рассмотреть вопрос о передаче своих МиГов Украине.

Если страны НАТО позволят заменить Польше истребители МиГ на другие самолеты, то тогда Варшава сможет рассматривать возможность передачи своих МиГов Украине.  Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Всегда в таких ситуациях как мы есть, для Украины то, что есть в этом документе немного мало, а для Польши немного много по сравнению с нашими нынешними возможностями. Здесь есть вопрос по истребителям МиГ - это связано с безопасным небом над Украиной и Польшей. Мы сегодня не можем так просто передать истребители МиГ, потому что они выполняют патрулирование над территорией Польши, охраняют наше небо, выполняя также натовскую миссию

- сказал Туск

Он отметил, что если союзники предоставят другие самолеты Польше вместо МиГ, то тогда Варшава отдаст их Украине.

Мы договорились, что если натовские государства позволят заменить эти самолеты другими самолетами, а МиГ были бы очень пригодны, полезны в Украине, потому что их легко обслуживать в Украине, поэтому если этого рода равновесие можно будет сохранить, то я конечно буду убеждать здесь в Польше наших партнеров, командиров, чтобы они как можно скорее реализовали этого рода решения. Но я подчеркиваю и я говорил - это честно Президенту - это не может быть ограничением безопасности Польши

 рассказал Туск.

Туск заявил, что Украина в худшей ситуации чем Польша.

Но я хочу сказать, что после Украины мы в наиболее требовательной ситуации, поэтому мы так осторожно декларируем то, что действительно можем сделать

- сказал Туск.

Дополнение

Туск заявил, что в Польше будут разговаривать с союзниками в НАТО для того, чтобы обсудить возможность организации сбития российских ракет в воздушном пространстве Украины, которые направляются в направлении Польши.

От Польши будет новый оборонный пакет для Украины - Зеленский8 июля 2024, 12:31 • 20129 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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