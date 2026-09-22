В Польше дрон пролетел рядом с американской базой противоракетной обороны, военные позвонили в полицию

Рядом с американской базой противоракетной обороны в Польше обнаружили несанкционированный дрон. Вместо его нейтрализации военные сообщили об инциденте соответствующим службам и позвонили по номеру 112. Об этом сообщает Onet, пишет УНН.

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15 сентября неподалёку от американской базы противоракетной обороны в Редзиково был обнаружен несанкционированный беспилотный летательный аппарат.

По данным Onet, вместо того чтобы обезвредить или сбить его, военные позвонили по номеру экстренной службы 112.

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что дрон находился примерно в километре от базы и не пролетал непосредственно над её территорией. Военные системы ПВО постоянно следили за беспилотником, который, по данным ведомства, не приближался к критически важным объектам базы.

В Минобороны подчеркнули, что гражданский беспилотник не представлял угрозы для объектов базы. Вместе с тем его полёт проходил с нарушением зоны, где полёты беспилотных летательных аппаратов запрещены.

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