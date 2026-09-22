У Польщі дрон пролетів біля протиракетної бази США, військові зателефонували в поліцію

Біля американської бази протиракетної оборони в Польщі виявили несанкціонований дрон. Замість його нейтралізації військові повідомили про інцидент відповідні служби та звернулися за номером 112. Про це повідомляє Onet, пише УНН.

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15 вересня поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково було виявлено несанкціонований безпілотний літальний апарат.

За даними Onet, замість того, щоб знешкодити або збити його, військові зателефонували на номер екстреної служби 112.

У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що дрон перебував приблизно за кілометр від бази та не пролітав безпосередньо над її територією. Військові системи ППО постійно стежили за безпілотником, який, за даними відомства, не наближався до критично важливих об'єктів бази.

У Міноборони наголосили, що цивільний безпілотник не становив загрози для об'єктів бази. Водночас його політ відбувався з порушенням зони, де польоти безпілотних літальних апаратів заборонені.

Одразу кілька дронів пролетіли над територією Молдови