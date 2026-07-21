В Польше 21 июля будут звучать сирены тревоги - озвучены причины
Киев • УНН
Во вторник, 21 июля, с 7:00 до 19:00 по всей Польше будут звучать сирены в рамках учений ALARM 2026. Сигналы имеют исключительно учебный характер и не означают реальной опасности.
Во вторник, 21 июля, с 7:00 до 19:00 по всей Польше будут звучать сирены тревоги. Это будет происходить в рамках учений ALARM 2026, цель которых — проверка обмена информацией между администрацией и службами в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный центр безопасности Республики Польша.
Детали
По данным польских СМИ, сигналы, которые будут звучать, будут исключительно учебного характера и не будут означать реальной опасности. МВД призывает сохранять спокойствие и передать информацию своим близким, особенно пожилым людям и детям.
Также отмечается, что сигнал будет иметь форму модулированного звука продолжительностью три минуты. При этом окончание тревоги будет передано с использованием трехминутного непрерывного звука, сообщают польские медиа.
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