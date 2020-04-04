В Польше запретили посещать леса и нацпарки из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Польше временно запрещен вход в леса и национальных парки из-за пандемии коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское Государственное лесничество.
"В целях охраны здоровья и безопасности, в связи с эпидемии по рекомендации правительственной группы по кризисным ситуациям, с 3 по 11 апреля этого года включительно, Государственные леса вводят временный запрет на въезд в лес. Национальные парки также закрыты", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что несмотря на призывы и просьбы властей, люди все равно используют время изоляции для пикников, встреч с друзьями в лесах.
Так, за соблюдением запрета посещения лесов будет следить служба охраны леса.
Напомним, в Польше усиливают ограничения, чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса. Ограничения касаются учебного сектора, общественного транспорта, а также могут распространиться на судебную систему и госорганы.