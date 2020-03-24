Польща посилює обмеження через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Польщі посилюють обмеження, щоб запобігти масовому поширенню коронавірусу. Обмеження стосуються навчального сектору, громадського транспорту, а також можуть поширитись на судову систему та держоргани. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polskie Radio.
Так, після засідання урядового штабу кризового управління у вівторок прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький попередив про введення чергових обмежень. Матеуш Моравєцький пояснив, що це пов’язане з турботою за людей похилого віку.
"Тому ми вводимо обмеження стосовно пересування і перед нами цей дуже складний етап. Тому що ці обмеження стосуватимуться кожного з нас. Вони стосуватимуться також щоденного життя. Всі інші справи, крім найбільш необхідних, як вийти до крамниці, до аптеки, вигуляти собаку – всі справи відкладімо на пізніше. Також є обмеження в пересуванні громадським транспортом. Лише сидячі місця, поділені на два", – сказав Моравєцький.
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Як додав глава уряду, всі дотеперішні обмеження надалі діють. Вони стосуються торгових центрів, де відкритими можуть бути лише деякі крамниці, зокрема продуктові й аптеки, також не працюють ресторани й подібні заклади, кінотеатри й інші місця культури.
"Школи та виші перейшли на дистанційне навчання. За словами очільника уряду, також планується закриття судів і частини державних установ", - повідомляють у виданні.
Раніше УНН повідомляв, що Польща оголосила режим епідемії коронавірусу.