Польща посилює обмеження через коронавірус

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Польщі посилюють обмеження, щоб запобігти масовому поширенню коронавірусу. Обмеження стосуються навчального сектору, громадського транспорту, а також можуть поширитись на судову систему та держоргани. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polskie Radio.