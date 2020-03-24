Польша ужесточает ограничения из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Польше усиливают ограничения, чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса. Ограничения касаются учебного сектора, общественного транспорта, а также могут распространиться на судебную систему и госорганы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
Так, после заседания правительственного штаба кризисного управления во вторник премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о введении очередных ограничений. Матеуш Моравецкий пояснил, что это связано с заботой о пожилых людях.
"Поэтому мы вводим ограничения по передвижению и перед нами этот очень сложный этап. Потому что эти ограничения будут касаться каждого из нас. Они будут касаться также повседневной жизни. Все остальные дела, кроме самых необходимых, как выйти в магазин, в аптеку, выгулять собаку - все дела отложим на потом. Также есть ограничения в передвижении общественным транспортом. Только сидячие места, разделенные на два", - сказал Моравецкий.
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Как добавил глава правительства, все прежние ограничения в дальнейшем действуют. Они касаются торговых центров, где открытыми могут быть только некоторые магазины, в частности продуктовые и аптеки, также не работают рестораны и подобные заведения, кинотеатры и другие места культуры.
"Школы и вузы перешли на дистанционное обучение. По словам главы правительства, также планируется закрытие судов и части государственных учреждений", - сообщают в издании.
Ранее УНН сообщал, что Польша объявила режим эпидемии коронавируса.