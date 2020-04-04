В Польщі заборонили відвідувати ліси та нацпарки через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Польщі тимчасово заборонено вхід до лісів та національних парків через пандемію коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське Державне лісництво.
"З метою охорони здоров’я та безпеки, через стан епідемії за рекомендацією урядової групи з кризових ситуацій, з 3 по 11 квітня цього року включно, Державні ліси вводять тимчасову заборону на в’їзд у ліс. Національні парки також закриті",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що попри заклики та прохання влади , люди все одно використовують час ізоляції для пікніків, зустрічей з друзями в лісах.
Так, за дотриманням заборони відвідування лісів слідкуватиме служба охорони лісу.
Нагадаємо, у Польщі посилюють обмеження, щоб запобігти масовому поширенню коронавірусу. Обмеження стосуються навчального сектору, громадського транспорту, а також можуть поширитись на судову систему та держоргани.