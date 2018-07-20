В Польше выдали фото уничтоженного украинского села за "преступления националистов на Волыни" - Вятрович

"Канцелярия премьер-министра Польши Моравецкий иллюстрирует "преступления украинских националистов на Волыни" фотографией уничтоженного воинами АК украинского села Сагрынь. Это и историческая правда о которой так часто говорят польские политики?", - заявил Вятрович.



Напомним, ранее Вятрович заявил, что Украина должна продолжать прилагать усилия для того, чтобы парламентарии Польши исправили абсурдные ошибки в законе об Институте национальной памяти Польши, где предусмотрено реальное заключения за отрицание "преступлений украинских националистов".



В МИД Польши отмечали, что вопросы совместной декларации между Украиной и Польшей по историческим вопросам "в настоящее время даже не стоят на горизонте".



