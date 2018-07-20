В Польщі видали фото знищеного українського села за "злочини націоналістів на Волині" - В'ятрович

"Канцелярія прем'єр-міністра Польщі Моравецького ілюструє "злочини українських націоналістів на Волині" фотографією знищеного вояками АК українського села Сагринь. Це та історична правда про яку так часто говорять польські політики?", - заявив В'ятрович.



Нагадаємо, раніше В'ятрович заявив, що Україна повинна продовжувати докладати зусилля для того, щоб парламентарі Польщі виправили абсурдні помилки у законі про Інститут національної пам’яті Польщі, де передбачено реальне ув’язнення за заперечення "злочинів українських націоналістів".



В МЗС Польщі відзначали, що питання спільної декларації між Україною та Польщею щодо історичних питань “в даний час навіть не стоїть на горизонті”.



