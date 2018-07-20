В Польщі видали фото знищеного українського села за "злочини націоналістів на Волині" - В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Канцелярія прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького видала фото знищеного під час війни українського села за докази "злочинів українських націоналістів на Волині". Про це у Facebook повідомив голова Національного інституту пам'яті України Володимир В'ятрович, передає УНН.
"Канцелярія прем'єр-міністра Польщі Моравецького ілюструє "злочини українських націоналістів на Волині" фотографією знищеного вояками АК українського села Сагринь. Це та історична правда про яку так часто говорять польські політики?", - заявив В'ятрович.
Нагадаємо, раніше В'ятрович заявив, що Україна повинна продовжувати докладати зусилля для того, щоб парламентарі Польщі виправили абсурдні помилки у законі про Інститут національної пам’яті Польщі, де передбачено реальне ув’язнення за заперечення "злочинів українських націоналістів".
В МЗС Польщі відзначали, що питання спільної декларації між Україною та Польщею щодо історичних питань “в даний час навіть не стоїть на горизонті”.