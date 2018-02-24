В полиции прокомментировали скандал вокруг "раздевания" журналисток в суде Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Национальной полиции Украины прокомментировали скандал, который разгорелся вокруг “раздевания” представительниц СМИ в Оболонском суде, отметив, что правоохранители действовали в соответствии с требованиями закона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу спикера Национальной полиции Ярослава Тракало.
“В каждой стране есть свои правила по обеспечению безопасности первых лиц государства. У нас этим вопросом занимается Управление государственной охраны. Именно это учреждение четко формирует подходы и меры безопасности. Это означает, что все государственные органы, которые имеют отношение к процессу обеспечения безопасности, действуют четко и в соответствии с инструкциями. Относительно действий полиции в Оболонском суде, то меры по обеспечению безопасности проводились исключительно в соответствии со ст. 29 закона Украины „О Национальной полиции“. А поверхностный осмотр женщин — в строгом соответствии с ч. 3 ст. 34 закона Украины „О Национальной полиции“: „Поверхностная проверка осуществляется полицейскими соответствующего пола ...“”, - написал Тракало.
Он подчеркнул, что женщины-полицейские “просили женщин, желающих присутствовать на этом судебном заседании, — расстегнуть верхнюю одежду (ничего больше!)”.
В ходе этих мероприятий, по словам Тракало, была обнаружена “представительница одного из общественных движений, которая имела целью выразить свой протест в довольно эпатажный способ”.
Впоследствии с ней провели разъяснительную беседу и отпустили.
“Если у кого-то от процесса проверки сложилось ложное впечатление о действиях полиции, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Между эпатажем и фарсом — есть еще и реальность. И судебное заседание о госизмене Януковича — явно не место ни для первого, ни для второго”, — подытожил Тракало.
Как сообщал УНН, в УГО заверили, что не давали указаний относительно обысков женщин в Оболонском суде.