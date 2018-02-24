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В поліції прокоментували скандал навколо "роздягання" журналісток у суді Києва

В поліції прокоментували скандал навколо "роздягання" журналісток у суді Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Національній поліції України прокоментували скандал, який розгорівся навколо “роздягання” представниць ЗМІ в Оболонському суді, зазначивши, що правоохоронці діяли відповідно до вимог закону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку спікера Національної поліції Ярослава Тракало.

“У кожній країні є свої правила щодо забезпечення безпеки перших осіб держави. У нас цим питанням опікується Управління державної охорони. Саме ця установа чітко формує підходи та заходи безпеки. Це означає, що всі державні органи, які мають відношення до процесу забезпечення безпеки, діють чітко і відповідно до інструкцій. Щодо дій поліції в Оболонському суді, то заходи по забезпеченню безпеки проводилися винятково відповідно до ст. 29 ЗУ „Про Національну поліцію“. А поверхневий огляд жінок — у суворій відповідності з ч. 3 ст. 34 Закону України „Про Національну поліцію“: „Поверхнева перевірка здійснюється поліцейськими відповідної статі...“”, — написав Тракало.

Він підкреслив, що жінки-поліцейські “просили жінок, які виявили бажання бути присутніми на цьому судовому засіданні, — розстебнути верхній одяг (нічого більше!)”.

В ході цих заходів, за словами Тракало, було виявлено “представницю одного з громадських рухів, яка мала на меті виразити свій протест в доволі епатажний спосіб”.

Згодом з нею провели роз’яснювальну бесіду і відпустили.

“Якщо у когось від процесу перевірки склалось хибне враження щодо дій поліції, будь ласка, поставтесь з розумінням. Між епатажем і фарсом — має бути ще й реальність. І судове засідання про держзраду Януковича — очевидно не місце ні для першого, ні для другого”, — підсумував Тракало.

Як повідомляв УНН, в УДО запевнили, що не давали вказівок щодо обшуків жінок в Оболонському суді.

 

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