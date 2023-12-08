В полиции показали последствия вражеского обстрела Киевской области

Полиция Киевщины показала фото последствий обстрела области, который все рф осуществили утром 8 декабря. В частности указывается, что в результате атаки есть повреждения зданий и транспортного средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на пресс-службу Полиции Киевской области.

Полиция Киевщины фиксирует последствия вражеского обстрела. Сегодня, 8 декабря, оккупант нанес удары по территории области. Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. К сожалению, в результате атаки есть повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных построек и газовой трубы - информирует полиция Киевской области.

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Согласно официальной информации, пострадавших нет; на месте происшествия работают полицейские и взрывотехники Киевщины, спасатели и представители газовой службы.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

Полиция напоминает гражданам не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно направляться в ближайшие укрытия!

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