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В полиции показали последствия вражеского обстрела Киевской области

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 10:13  •  26314 просмотра

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В результате российского обстрела Киевской области 8 декабря были повреждены здания, автомобиль, хозяйственные постройки и газовая труба, жертв и пострадавших нет. Полиция документирует последствия обстрела.

Полиция Киевщины показала фото последствий обстрела области, который все рф осуществили утром 8 декабря. В частности указывается, что в результате атаки есть повреждения зданий и транспортного средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на пресс-службу Полиции Киевской области.

Полиция Киевщины фиксирует последствия вражеского обстрела. Сегодня, 8 декабря, оккупант нанес удары по территории области. Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. К сожалению, в результате атаки есть повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных построек и газовой трубы

- информирует полиция Киевской области. 

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Согласно официальной информации, пострадавших нет; на месте происшествия работают полицейские и взрывотехники Киевщины, спасатели и представители газовой службы.

Повреждения дома в результате ракетного обстрела оккупантами, Киевская область, 8 декабря 2023 года: Полиция Киевской области.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

Поврежденный обломками ракеты автомобиль, Киевская область, 8 декабря 2023 г. Фото: Полиция Киевской области.

Полиция напоминает гражданам не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно направляться в ближайшие укрытия!

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Police show the consequences of enemy shelling in Kyiv region
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