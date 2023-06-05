В Южной Африке найдено самое старое известное захоронение в мире

Детали

Исследователи под руководством известного палеоантрополога Ли Бергера заявили, что обнаружили несколько экземпляров Homo naledi — гоминидов каменного века, лазивших по деревьям, похороненных на глубине около 30 метров под землей в системе пещер «Колыбель человечества», неподалёку Йоханнесбурга.

«Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зарегистрированы в летописи гоминидов, более ранние, чем свидетельства захоронения Homo sapiens, по крайней мере на 100 000 лет», — написали ученые в серии статей опубликованные в eLife.

Полученные данные бросают вызов нынешнему пониманию эволюции человека, поскольку считается, что развитие более крупного мозга позволило выполнять сложные «смысловые» действия, такие как захоронение мертвых.

Самые старые ранее обнаруженные захоронения, найденные на Ближнем Востоке и в Африке, содержали останки Homo sapiens. Те, что были найдены в Южной Африке Бергером датируются по крайней мере 200 000 лет до нашей эры.

Важно, что они также принадлежат к Homo naledi, примитивному виду на перекрестке между обезьянами и современными людьми, у которого был мозг размером с апельсин и рост около 1,5 метра. Homo naledi назван в честь пещерной системы «Исходная звезда», где в 2013 году были найдены первые кости.

Захоронение овальной формы в центре новых исследований также было обнаружено там во время раскопок, начатых в 2018 году. Ямы, которые, по словам исследователей, были намеренно вырыты, а затем засыпаны, чтобы скрыть тела, содержат по меньшей мере пять человек.

"Эти открытия показывают, что погребальные практики не ограничивались H. sapiens или другими гоминидами с большим размером мозга", — говорят исследователи.

Они добавили, что место захоронения — не единственный признак того, что Homo naledi был способен к сложному эмоциональному и когнитивному поведению.

Гравюры, образующие геометрические фигуры, в том числе «грубую фигуру хештега», также были обнаружены на поверхностях пещерного столба поблизости.

Хотя эти открытия требуют дальнейшего анализа, они "меняют наше понимание эволюции человека", пишут исследователи.