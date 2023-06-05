В Південній Африці знайдено найстаріше відоме поховання у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Палеонтологи в Південній Африці знайшли найстаріше відоме місце поховання у світі, що містить останки дальнього родича людини, передає AFP, пише УНН.
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Дослідники під керівництвом відомого палеоантрополога Лі Бергера заявили, що виявили кілька екземплярів Homo naledi — гомінідів кам'яного віку, що лазили по деревах, похованих на глибині близько 30 метрів під землею в системі печер «Колиска людства», неподалік Йоганнесбурга.
«Це найдавніші поховання, які будь-коли були зареєстровані в літописі гомінідів, більш ранні, ніж свідчення поховання Homo sapiens, принаймні на 100 000 років», — написали вчені в серії статей опубліковані в eLife.
Отримані дані кидають виклик нинішньому розумінню еволюції людини, оскільки вважається, що розвиток більшого мозку дозволило виконувати складні «смислові» дії, такі як поховання мертвих.
Найстаріші раніше виявлені поховання, знайдені на Близькому Сході та в Африці, містили останки Homo sapiens. Ті, що були знайдені в Південній Африці Бергером датуються принаймні 200 000 років до нашої ери.
Важливо, що вони також належать до Homo naledi, примітивного виду на перехресті між мавпами та сучасними людьми, у якого був мозок розміром з апельсин та зріст близько 1,5 метра. Homo naledi названий на честь печерної системи «Вихідна зірка», де у 2013 році було знайдено перші кістки.
Поховання овальної форми в центрі нових досліджень також було виявлено там під час розкопок, розпочатих у 2018 році. Ями, які, за словами дослідників, були навмисно вириті, а потім засипані, щоб приховати тіла, містять щонайменше п'ять осіб.
"Ці відкриття показують, що похоронні практики не обмежувалися H. sapiens або іншими гомінідами з великим розміром мозку", - кажуть дослідники.
Вони додали, що місце поховання — не єдина ознака того, що Homo naledi був здатний до складної емоційної та когнітивної поведінки.
Гравюри, що утворюють геометричні фігури, у тому числі «грубу фігуру хештегу», також були виявлені на поверхнях печерного стовпа поблизу.
Хоча ці відкриття вимагають подальшого аналізу, вони "змінюють наше розуміння еволюції людини", пишуть дослідники.