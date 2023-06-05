В Південній Африці знайдено найстаріше відоме поховання у світі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11922 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 19648 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 35298 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 33742 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 75754 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 59836 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56844 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118251 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182832 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 210206 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 28052 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 26058 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 17284 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55453 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11441 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 35324 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 56278 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 75782 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 210218 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 261002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11076 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 12001 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24070 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28665 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44407 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Південній Африці знайдено найстаріше відоме поховання у світі

Київ • УНН

 • 404865 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Палеонтологи в Південній Африці знайшли найстаріше відоме місце поховання у світі, що містить останки дальнього родича людини, передає AFP, пише УНН.

В Південній Африці знайдено найстаріше відоме поховання у світі

Деталі

Дослідники під керівництвом відомого палеоантрополога Лі Бергера заявили, що виявили кілька екземплярів Homo naledi — гомінідів кам'яного віку, що лазили по деревах, похованих на глибині близько 30 метрів під землею в системі печер «Колиска людства», неподалік Йоганнесбурга.

«Це найдавніші поховання, які будь-коли були зареєстровані в літописі гомінідів, більш ранні, ніж свідчення поховання Homo sapiens, принаймні на 100 000 років», — написали вчені в серії статей опубліковані в eLife.

Отримані дані кидають виклик нинішньому розумінню еволюції людини, оскільки вважається, що розвиток більшого мозку дозволило виконувати складні «смислові» дії, такі як поховання мертвих.

Найстаріші раніше виявлені поховання, знайдені на Близькому Сході та в Африці, містили останки Homo sapiens. Ті, що були знайдені в Південній Африці Бергером датуються принаймні 200 000 років до нашої ери.

Важливо, що вони також належать до Homo naledi, примітивного виду на перехресті між мавпами та сучасними людьми, у якого був мозок розміром з апельсин та зріст близько 1,5 метра. Homo naledi названий на честь печерної системи «Вихідна зірка», де у 2013 році було знайдено перші кістки.

Поховання овальної форми в центрі нових досліджень також було виявлено там під час розкопок, розпочатих у 2018 році. Ями, які, за словами дослідників, були навмисно вириті, а потім засипані, щоб приховати тіла, містять щонайменше п'ять осіб.

"Ці відкриття показують, що похоронні практики не обмежувалися H. sapiens або іншими гомінідами з великим розміром мозку", - кажуть дослідники.

Вони додали, що місце поховання — не єдина ознака того, що Homo naledi був здатний до складної емоційної та когнітивної поведінки.

Гравюри, що утворюють геометричні фігури, у тому числі «грубу фігуру хештегу», також були виявлені на поверхнях печерного стовпа поблизу.

Хоча ці відкриття вимагають подальшого аналізу, вони "змінюють наше розуміння еволюції людини", пишуть дослідники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61