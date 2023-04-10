В подмосковье горит большой склад с запчастями

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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 117795 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 132377 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 115828 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 130596 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125260 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108978 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102735 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Очередной хлопок произошел в московской области. росСМИ сообщают, что перед пожаром прогремел взрыв, передает УНН.

Цитата

"Сильный пожар вспыхнул в поселке нахабино. ЧП произошло на улице Панфилова в здании автосервиса. Предварительно взорвался кислородный баллон. Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров", - информирует Telegram-канал Mash.

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В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области вчера, 9 марта, было слышно 6 громких взрывов.

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