В подмосковье горит большой склад с запчастями
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Очередной хлопок произошел в московской области. росСМИ сообщают, что перед пожаром прогремел взрыв, передает УНН.
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"Сильный пожар вспыхнул в поселке нахабино. ЧП произошло на улице Панфилова в здании автосервиса. Предварительно взорвался кислородный баллон. Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров", - информирует Telegram-канал Mash.
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В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области вчера, 9 марта, было слышно 6 громких взрывов.