В підмосков'ї горить великий склад із запчастинами

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Чергова бавовна сталась в московській області. росЗМІ повідомляють, що перед пожежею пролунав вибух, передає УНН.

Цитата

"Сильна пожежа спалахнула у селищі нахабіно. НП сталася на вулиці Панфілова у будівлі автосервісу. Попередньо вибухнув кисневий балон. Пожежу локалізовано на площі 1800 квадратних метрів", - інформує Telegram-канал Mash.

Додамо

В районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області вчора, 9 березня, було чути 6 гучних вибухів.

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