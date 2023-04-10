В підмосков'ї горить великий склад із запчастинами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Чергова бавовна сталась в московській області. росЗМІ повідомляють, що перед пожежею пролунав вибух, передає УНН.
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"Сильна пожежа спалахнула у селищі нахабіно. НП сталася на вулиці Панфілова у будівлі автосервісу. Попередньо вибухнув кисневий балон. Пожежу локалізовано на площі 1800 квадратних метрів", - інформує Telegram-канал Mash.
Додамо
В районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області вчора, 9 березня, було чути 6 гучних вибухів.