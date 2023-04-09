В районі окупованого Токмака було чути 6 гучних вибухів – Федоров

Цитата

«6 гучних вибухів в районі тимчасово окупованого Токмака. Наша верба кацапів б’є», - написав в Telegram Федоров.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про наслідки вибухів у селищі Веселе на Запоріжжі. За його словами, російські окупанти чотири дні поспіль звозили туди військову техніку та свій особовий склад.