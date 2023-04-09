В районі окупованого Токмака було чути 6 гучних вибухів – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області було чути 6 гучних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
«6 гучних вибухів в районі тимчасово окупованого Токмака. Наша верба кацапів б’є», - написав в Telegram Федоров.
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про наслідки вибухів у селищі Веселе на Запоріжжі. За його словами, російські окупанти чотири дні поспіль звозили туди військову техніку та свій особовий склад.