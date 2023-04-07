Федоров повідомив про наслідки вибухів під Мелітополем, куди окупанти 4 дні звозили техніку

Цитата

«Уже майже другий тиждень без усталі у рашистів щось вибухає… Вчора приблизно о пів на дев'яту вечора були чутні вибухи на сході нашого міста Мелітополя та на сході Мелітопольського району. Це було безпосередньо в селищі Веселе, а за декілька днів до того, як там відбулися вибухи, ми повідомляли, що ворог вже чотири дні поспіль звозить туди свою військову техніку та свій особовий склад», - розповів Федоров.

Він зазначив, що росіяни намагаються це робити під час вимкненого мобільного зв'язку та мобільного інтернету в селищі Веселе.

«Вони почали стягувати туди свою військову техніку, озброєння, вимкнувши навмисно мобільний зв'язок та інтернет для того, щоб наші мешканці ні про що не могли повідомляти, як вважав ворог, але не вдалося це приховати. Біля сміттєзвалища в селищі Веселе залишиться велика кількість як військової техніки, так й особового складу ворога. За день до цього була зовсім пекельна ніч у ворога, тому що протягом трьох або чотирьох днів вони гвинтокрилами звозили на наш Мелітопольський аеродром чергову партію свого надважливого вантажу, й в одну ніч цей вантаж, через те, що не змогли подбати про правила безпеки, весь цей вантаж вибухнув і його більше немає. Така ситуація вже другий тиждень поспіль», - зазначив Федоров.

Доповнення

6 квітня Федоров повідомляв, що в окупованому Мелітопольському районі - гучно.

Також Федоров повідомляв, що у Мелітополі вночі, імовірно, вибухала база рашистів біля аеродрому.