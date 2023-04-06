У Мелітополі вночі швидше за все вибухала база рашистів біля аеродрому - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі Запорізької області, уночі, імовірно, вибухала база рашистів біля аеродрому. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними, вибухала «багатостраждальна» ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому", - повідомив Федоров.
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Мер зауважив, що окупанти відразу ж відзвітували про «влучне ППО». "А самі відправили в сторону аеродрому швидкі", - вказав він.
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