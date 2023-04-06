У Мелітополі прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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“Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?”, — написав Федоров.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі у Запорізькій області вранці 5 квітня пролунав вибух.