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У Мелітополі прогриміли вибухи

У Мелітополі прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 808982 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?”, — написав Федоров.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі у Запорізькій області вранці 5 квітня пролунав вибух.

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