У Мелітополі вранці пролунав вибух - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі у Запорізькій області вранці пролунав вибух, повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна... У північних і західних районах міста чули вибух", - написав Федоров.
Доповнення
Окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких без паспорта ворога життя на тимчасово окупованих територіях неможливе. За даними Центру нацспротиву, російські загарбники у Запорізькій області змушують фермерів отримати дозвіл від них для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є паспорт рф.