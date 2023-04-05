У Мелітополі вранці пролунав вибух - мер

Цитата

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна... У північних і західних районах міста чули вибух", - написав Федоров.

Доповнення

Окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких без паспорта ворога життя на тимчасово окупованих територіях неможливе. За даними Центру нацспротиву, російські загарбники у Запорізькій області змушують фермерів отримати дозвіл від них для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є паспорт рф.