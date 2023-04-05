В Мелитополе утром прогремел взрыв - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе в Запорожской области утром прогремел взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок... В северных и западных районах города слышали взрыв", - написал Федоров.
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Оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых без паспорта врага жизнь на временно оккупированных территориях невозможна. По данным Центра нацсопротивления, российские захватчики в Запорожской области заставляют фермеров получить разрешение от них для работы в полях. Условием для получения разрешения является паспорт рф.