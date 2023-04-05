В Мелитополе утром прогремел взрыв - мэр

Цитата

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок... В северных и западных районах города слышали взрыв", - написал Федоров.

Дополнение

Оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых без паспорта врага жизнь на временно оккупированных территориях невозможна. По данным Центра нацсопротивления, российские захватчики в Запорожской области заставляют фермеров получить разрешение от них для работы в полях. Условием для получения разрешения является паспорт рф.