В Мелитополе прогремели взрывы

Цитата

“Ночной кошмар для оккупантов в Мелитополе. Только что в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов. Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?”, — написал Федоров.

Напомним

Во временно захваченном оккупантами Мелитополе в Запорожской области утром 5 апреля прогремел взрыв.