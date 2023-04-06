В Мелитополе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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“Ночной кошмар для оккупантов в Мелитополе. Только что в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов. Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?”, — написал Федоров.
Напомним
Во временно захваченном оккупантами Мелитополе в Запорожской области утром 5 апреля прогремел взрыв.