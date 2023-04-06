В Мелитополе ночью скорее всего взрывалась база рашистов возле аэродрома - мэр

Цитата

"Шумная ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным, взрывалась «многострадальная» вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", - сообщил Федоров.

Детали

Мэр заметил, что оккупанты сразу же отчитались о «метком ПВО». "А сами отправили в сторону аэродрома скорые", - указал он.

Ранее

Ночью в Мелитополе прогремели взрывы.