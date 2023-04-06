В Мелитополе ночью скорее всего взрывалась база рашистов возле аэродрома - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области, ночью, предположительно, взрывалась база рашистов возле аэродрома. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Шумная ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным, взрывалась «многострадальная» вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", - сообщил Федоров.
Детали
Мэр заметил, что оккупанты сразу же отчитались о «метком ПВО». "А сами отправили в сторону аэродрома скорые", - указал он.
Ранее
Ночью в Мелитополе прогремели взрывы.