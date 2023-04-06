В окупованому Мелітополі та навколишніх селах гучно - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В окупованому Мелітопольському районі - гучно. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах", - написав Федоров.
Подробиці міський голова Мелітополя пообіцяв повідомити згодом.
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Нагадаємо
У тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі Запорізької області, уночі, імовірно, вибухала база рашистів біля аеродрому.