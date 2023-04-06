Генштаб: знищено вже близько 176,6 тис. окупантів, ще два ворожих танки і гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 176 630 осіб, 3631 танка, 292 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3631 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8),
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- артилерійських систем – 2714 (+7),
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- РСЗВ – 532 (+0),
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- засобів ППО ‒ 281 (+1),
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- літаків – 306 (+0),
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- гелікоптерів – 292 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1),
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- спеціальної техніки ‒ 302 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.